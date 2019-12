Le pagelle di Petagna - L'errore dal dischetto è un macigno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il secondo errore consecutivo dal dischetto di Andrea Petagna rischia di essere devastante per la SPAL. L'attaccante spreca una grandissima occasione e contribuisce in maniera determinante alla sconfitta dei ferraresi nello scontro salvezza contro il Brescia. Un macigno pesantissimo, di cui l'ex Atalanta deve liberarsi al più presto; Semplici ha bisogno di lui per risalire la china: la classifica piange, la sua posizione non è più tanto salda, anche se ha responsabilità relative.

Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 4,5

Tuttosport 4,5

Tuttomercatoweb.com 4,5