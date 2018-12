Le pagelle di Petagna: record di gol eguagliato. La sua nuova vita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quinto gol in campionato e record personale già raggiunto prima della metà della stagione. Andrea Petagna continua a essere il miglior attaccante della SPAL in questa stagione e Leonardo Semplici sembra aver trovato il modo per renderlo molto più prolifico sotto porta. Peccato che la squadra non sia riuscita a sfruttare al meglio la sua rete, non riuscendo a mantenere il vantaggio pur potendo giocare gran parte della gara in superiorità numerica, ma resta il fatto che l'ex Atalanta sta vivendo il suo miglior momento da quando ha esordito nel massimo campionato. Alla prossima rete potrà festeggiare il suo personale record, nella speranza di poter raggiungere la doppia cifra.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

QS: 7