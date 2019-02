© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Non ha segnato, doveva accadere prima o poi. Tuttosport sottolinea però che a differenza delle scorse occasioni, Krzysztof Piatek non ha neanche disputato una grande partita, stretto tra la morsa di Bastos e Acerbi. Si batte fino alla fine ma i palloni giocabili si contano sulle dita di una mano, motivo per cui TuttoMercatoWeb.com lo "premia" con una sufficienza. Alla settimana partita in rossonero, il polacco vive una serata difficile, almeno però fa salire la squadra.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

MilanNews.it: 5,5