Le pagelle di Piatek: falco sul gol, continua la sfida a CR7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna capocannoniere del campionato con un gol in spaccata, poi cerca di giocare per la squadra: Krzysztof Piatek è il primo prevedese l'errore di Olsen ed è premiato per il suo movimento. Davanti a uno dei suoi ammiratori principali, Monchi, mette insieme una partita di grande concretezza: per la Gazzetta "il gol di rapina lo ridefinisce falco", mentre il Corriere dello Sport sottolinea il suo fuorigioco in occasione del 2-3.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

GenoaNews1893.it: 6,5