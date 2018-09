Le pagelle di Piatek: il Pistolero non sbaglia un colpo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Semina il panico quando entra in area e con un gol dei suoi (che fiuto!) sblocca un'altra sfida che stava diventando antipatica. Ormai non si può più parlare di sorpresa: Krzysztof Piatek, comunque vada, è una scommessa che il Genoa ha già vinto, il primo della storia del club a segnare in tutte le prime cinque gare di campionato.

Gazzetta dello Sport: voto 7

Corriere della Sera: voto 7

Tuttosport: voto 7,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 7