Le pagelle di Prandelli: gli errori dei singoli e del VAR lo condannano

Mette in campo bene la squadra, ma gli errori dei singoli (e dell’arbitro) lo condannano. Per Cesare Prandelli una seconda sfida che regala la prima sconfitta ma che viene disputata con motivazioni e ordine contro una Roma alla disperazione. Il VAR non lo aiuta e la squadra fa quello che può al cospetto di una formazione sicuramente superiore, aiutata anche dagli episodi. Un punto in due gare, ma anche una squadra che sembra viva.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5