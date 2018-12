Le pagelle di Prandelli: grinta e cuore nel ritorno in Serie A

Un esordio subito in salita per l'espulsione di Criscito ma una prestazione fatta con tanto cuore e coraggio, segno che Cesare Prandelli si è inserito al meglio all'interno dello spogliatoio del Genoa. Quello contro la SPAL è senza ombra di dubbio un punto guadagnato per il Grifone, visto che i giocatori hanno dovuto giocare in inferiorità numerica fin dall'undicesimo minuto del primo tempo. Dalla prossima giornata il tecnico cercherà di metterci altro del suo, puntando alla prima vittoria nella sua nuova avventura in Serie A, otto anni dopo l'addio alla Fiorentina.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

QS: 7