Doveva essere la sua partita, dopo la doppietta di Cagliari e il rinnovo fino al 2021. Invece, Fabio Quagliarella ha tradito la sua Sampdoria, sbagliando il rigore che avrebbe regalato il pareggio ai blucerchiati nella sfida contro il Parma. Un errore fatale, che costa caro alla squadra di Ranieri, che vede avvicinarsi Genoa e Brescia. L'attaccante campano non è brillante come un anno fa ma cerca comunque di essere un punto di riferimento per i compagni, anche se non sempre ci riesce.

Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 5

Tuttomercatoweb.com 5