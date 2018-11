Le pagelle di Ricardo Rodriguez: Mandzukic gli decolla sulla testa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il peccato originale sta nel primo gol, quando si fa sovrastare dalla prepotenza di Mandzukic, ma non è mai protetto da Calhanoglu. In fase offensiva si propone con generosità, ma è poco lucido: per Ricardo Rodriguez forse è la più brutta prova stagionale, ma se dalle sue parti sfrecciano Cancelo, Dybala, CR7 e Mandzukic a turno, era anche preventivabile una serata difficile.

Gazzetta dello Sport: voto 5

Corriere della Sera: voto 4,5

Corriere dello Sport: voto 5

Tuttosport: voto 5

TuttoMercatoWeb.com: voto 4,5

MilanNews.it: voto 5