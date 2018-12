© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quantità, qualità e una partita che lo ha visto importantissimo in entrambe le fasi. Tomas Rincon è stato probabilmente il migliore nella gara di San Siro tra il Milan e il Torino e si è fatto vedere in tutte le zone del campo. Regista e non solo, con l'assist per il tiro al volo di Belotti terminato alto di un soffio che avrebbe meritato miglior fortuna. Mazzarri può comunque sorridere perché il suo centrocampo inizia a essere quasi perfetto e il merito è anche dell'ex Genoa e Juventus, visto che è cresciuto e continua a farlo settimana dopo settimana.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

QS: 6