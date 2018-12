Le pagelle di Robin Olsen: deve ringraziare tutti i santi che conosce

© foto di Federico Gaetano

Il muro che si sgretola: per sua fortuna il tiro di Lazovic viene annullato dal fuorigioco invisibile di Piatek. Da censura il suo primo errore, evidenzia TMW: palla tra le gambe che Piatek deposita in fondo al sacco. Per Robin Olsen una serata da dimenticare riscattata solo dal risultato di squadra, come sottolinea anche VoceGialloRossa.it: "Deve ringraziare tutti i santi che conosce", con evidente riferimento al secondo errore, ininfluente, grazie al VAR.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

VoceGialloRossa.it: 4