Due gol in due partite e Piatek che è già un ricordo per tutti i tifosi del Genoa. Antonio Sanabria, dopo la rete segnata all'esordio contro l'Empoli, si è ripetuto anche nella gara di ieri pomeriggio contro il Sassuolo e il presidente del Grifone Enrico Preziosi si sfrega già le mani, consapevole del fatto di aver preso un altro attaccante pronto a fare grandi cose nel capoluogo ligure. Prandelli se lo gode e nel post gara non ha potuto fare altro che ringraziare il patron per l'acquisto dell'ex Roma.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

QS: 6,5