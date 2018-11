Le pagelle di Santander: El Ropero è sempre una spina nel fianco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una spina costante nel fianco della retroguardia del Chievo, Sorrentino gli nega la gioia della doppietta. Primo gol in trasferta per Federico Santander, quarta rete stagionale. Entra in quasi tutte le azioni d'attacco: imprescindibile, Inzaghi lo sa e non gli risparmia un minuto.

Gazzetta dello Sport: voto 6,5

Corriere della Sera: voto 6

Corriere dello Sport: voto 7

Tuttosport: voto 6,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 7

BolognaNews.net: voto 6,5