Le pagelle di Santander: il 'superlavorista'. Gol che mette ko la Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo gol in Serie A per Rodrigo Santander e prima vittoria del Bologna in questo campionato. 2-0 per i felsinei contro la Roma e buona prova del centravanti arrivato in estate, per tre punti che potrebbero valere molto di più, visto che sul piano della fiducia i rossoblù hanno guadagnato molto e in vista delle prossime partite potranno sfruttare lo slancio derivante dal successo di ieri al Dall'Ara. Buone notizie anche dall'attacco, che si è sbloccato e che adesso spera di aver trovato la svolta, anche grazie allo stesso Santander. Per La Gazzetta dello Sport è lui il "superlavorista".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7