Le pagelle di Schick: sfortunato e sprecone. Esce tra i fischi

Poca fortuna, ma anche una mancanza di cattiveria che sta influenzando le sue prove: Patrik Schick ha faticato anche contro il Frosinone, nonostante una squadra che ha giocato, specie sul 3-0, proprio per metterlo nelle condizioni ideali per segnare e sbloccarsi. Il ceco non trova però lo spazio giusto per fare male e mentre gli esterni fanno a fette il Frosinone, lui sciupa le quattro occasioni avute a disposizione.

Gazzetta dello Sport: voto 5,5

Corriere della Sera: voto 5,5

Tuttosport: voto 5

TuttoMercatoWeb.com: voto 5,5