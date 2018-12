© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il grande atteso non ha risposto presente e la Roma è ancora alla ricerca del miglior Patrik Schick. Super giocata nell'azione del palo di Florenzi, con un colpo di tacco che ha dimostrato a tutti quanto sia in grado di fare la differenza. Peccato che la sua partita sia finita lì, visto che alla lunga si è spento e i giallorossi non hanno potuto contare sul loro centravanti al 100%. Avrà altre occasioni da titolare visto che Dzeko sarà ancora per un po' ai box ma già a partire dal prossimo weekend deve certamente fare di più sotto porta.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

QS: 6