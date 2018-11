Le pagelle di Spalletti: inerme, trasmette rassegnazione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La peggiore Inter della gestione Luciano Spalletti: lascia fuori Joao Mario (errore), non cambia modulo e non riesce a dare la scossa alla squadra di fronte ad un'Atalanta aggressiva che evidentemente sottovaluta. Nel primo tempo la squadra è in balìa degli avversari, anche l'inserimento di Keita sembra essere una mossa falsa, con Martinez e Candreva a fare da spettatori.

Gazzetta dello Sport: voto 4

Corriere della Sera: voto 4

Corriere dello Sport: voto 4

Tuttosport: voto 4,5