© foto di PhotoViews

Adesso la sua panchina inizia a essere in bilico e non potrebbe essere altrimenti. Luciano Spalletti è riuscito nell'impresa di rilanciare un Bologna che non vinceva in campionato dallo scorso 30 settembre. Poche idee da parte dell'allenatore e una squadra che è apparsa senza né capo né coda per tutti i novanta minuti. Serve un cambio di passo, servono alcune vittorie consecutive in Serie A, per non farsi risucchiare ulteriormente nella lotta alla qualificazione alla prossima Champions League.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

QS: 4