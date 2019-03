© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti è stato stroncato su tutta la linea dalle pagelle dei quotidiani oggi in edicola. Una media inferiore al 5 per il tecnico di Certaldo che adesso rischia forte nella corsa Champions. Il Milan può sorpassarlo e la Roma agganciarlo in classifica e le scelte di formazione non hanno convinto la critica. "Una lezione di calcio da Maran per un'ora", scrive Il Corriere dello Sport mentre il Corriere della Sera è quello più duro con un 4. "Champions e terzo posto a rischio e ci torna pure lui".

La Gazzetta dello Sport 5

Tuttosport 5

Il Corriere dello Sport 5

Il Corriere della Sera 4