© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Frosinone ha perso una grande occasione per vincere la sua partita contro il Cagliari ma se i sardi non sono riusciti a pareggiare qualche minuto prima il merito è soprattutto di Marco Sportiello, decisivo con le sue parate. Il portiere è stato decisivo su Ionita prima e su Palovetti poi, mettendoci tutto se stesso per impedire ai due rossoblù di trovare la rete. Molto importante, come sempre, per i ciociari, che hanno preso un punto prezioso in chiave salvezza.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

QS: 6,5