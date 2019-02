© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arriva impreparato all’interrogazione e si vede. Suso non ne ha azzeccata mezzo ieri, spesso perdendo palloni molto brutti che hanno permesso alla Lazio di rimanere nella metà campo rossonera. Lo spagnolo è irriconoscibile, non si accende e non accende il Milan: per l'esterno destro altra serata difficile contro la Lazio, non è certo l'unica in questo momento difficile dell'asso spagnolo, che nel girone di ritorno sembra entrato in un vortice autodistruttivo da cui non riesce a uscire.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

MilanNews.it: 5