Le pagelle di Szczesny: grande risposta ai critici dopo Manchester

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Higuain non colpisce né forte e né angolato, lui però si distende bene e si salva anche con l’aiuto del palo: Wojciech Szczesny zittisce i critici con una prestazione super dopo la prova non eccezionale a Manchester. Deve avere un conto aperto con i rossoneri perché ha parato due degli ultimi tre tiri subiti dal dischetto, per la seconda volta contro il Milan.

Gazzetta dello Sport: voto 7

Corriere della Sera: voto 7

Corriere dello Sport: voto 7

Tuttosport: voto 7

TuttoMercatoWeb.com: voto 7,5

TuttoJuve.cpm: voto 7