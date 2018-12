Le pagelle di Toloi: assist e ottima prova. Uomo ovunque

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'uomo copertina della vittoria dell'Atalanta alla Dacia Arena contro l'Udinese è stato senza ombra di dubbio Duvan Zapata ma la palma del secondo migliore in campo è da attribuire quasi sicuramente a Rafael Toloi, uomo ovunque di Gian Piero Gasperini. Suo l'assist di testa per il gol del vantaggio del colombiano, poi una prestazione davvero maiuscola che non ha lasciato scampo agli attaccanti bianconeri. Abile anche a inserirsi: il suo recupero al 100% è una gran bella notizia per il tecnico.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

QS: 6,5