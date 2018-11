© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un errore da Mai dire Gol, a meno di un metro dalla linea di porta, che macchia in modo indelebile non solo la sua prestazione, ma tutta la partita che la Roma aveva ben interpretato fino a quel momento. Cengiz Under, per sua fortuna, ha sulla coscienza una sconfitta indolore, perché i giallorossi passano comunque agli ottavi di Champions nonostante lo 0-2 subito contro i campioni d'Europa in carica. I giudizi, ovviamente, non sono teneri nei confronti dell'esterno turco, che riceve solo gravi insufficienze.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Messaggero: 4

Vocegiallorossa: 4

Il Tempo: 4