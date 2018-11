Le pagelle di Velazquez: paga per tutti ma l'Udinese sbaglia troppo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I suoi attaccanti sbagliano di tutto e di più. E, come spesso capita, paga l’allenatore: esonero che dovrebbe arrivare a breve per Julio Velazquez, probabilmente avrebbe meritato un'altra chance. Quanto meno le colpe non sono esclusivamente sue, anche se la dipendenza da De Paul rischiava di essere un'arma a doppio taglio.

Gazzetta dello Sport: voto 6

Corriere della Sera: voto 5,5

Corriere dello Sport: voto 6

Tuttosport: voto 6