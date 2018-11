Le pagelle di Ventura: spiazza il Chievo, punto e addio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poi usa la teatralità delle dimissioni ma conquista il suo primo punto e porta a zero un Chievo credibile e rabbioso: Gian Piero Ventura si esonera da solo, non sentendo intorno a sé un ambiente unito. Dimissioni che sono ancora in bilico, visto ad ora non ci sono comunicazioni da parte del club scaligero. La stampa comunque lo premia con una piena sufficienza in riferimento alla gara contro il Bologna.

Gazzetta dello Sport: voto 6,5

Corriere della Sera: voto 6

Corriere dello Sport: voto 6

Tuttosport: voto 6