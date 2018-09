Le pagelle di Verdi: gol d'autore per la prima perla in azzurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo acuto con la maglia del Napoli per Simone Verdi e i partenopei possono sorridere. L'acquisto per l'attacco della scorsa sessione di mercato si è sbloccato e adesso il giocatore può trovare la giusta fiducia in vista delle prossime settimane, quando Carlo Ancelotti potrebbe concedergli molto più spazio. Splendida l'azione per la rete del 2-0, con Mertens che lo ha servito alla perfezione e lo stesso Verdi ha battuto Sirigu con un mancino per niente banale.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7

Il Mattino: 7