© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo scorso 19 settembre è stato improvvisamente catapultato nel mondo dei grandi in un tempio sacro del calcio mondiale. Una prestazione non proprio indimenticabile, di fronte a totem del calibro di Kroos e Modric, che però è servita a Nicolò Zaniolo per crescere e maturare. Ieri sera, Eusebio Di Francesco lo ha nuovamente schierato dal primo minuto contro i campioni d'Europa e il classe 1999 ha risposto con una prova convincente, di grande personalità. Suo l'assist per Under, al tramonto del primo tempo, ma il turco sbaglia un gol già fatto. Per Tuttomercatoweb.com è da 7 in pagella.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Messaggero: 6,5

Vocegiallorossa: 5,5

Il Tempo: 6,5