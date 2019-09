© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Smaltita la delusione della mancata convocazione in Nazionale - con conseguente retrocessione in Under-21 -, Nicolò Zaniolo è stato sicuramente tra i più positivi in campo del Derby della Capitale. Il giovane trequartista ha creato grossi grattacapi alla difesa della Lazio ed è stato sfortunatissimo: nella giornata dei legni, ha colpito ben due pali. Pioggia di 7 in pagella per lui, a testimonianza dell'ottima partita disputata.

TuttoMercatoWeb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7

Il Corriere dello Sport 7