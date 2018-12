Le pagelle di Zaniolo: rimpianto Inter? Tra i migliori all'Olimpico

Tutti, o quasi, i riflettori erano su di lui e Nicolò Zaniolo ha risposto presente. Tra i migliori in campo nel pareggio della Roma contro l'Inter e un rigore non assegnato per fallo di D'Ambrosio nei suoi confronti che grida ancora vendetta. Il giovane trequartista può già essere considerato un rimpianto per i nerazzurri? Difficile dirlo adesso ma le sue prestazioni sono in continua crescita e la sensazione è che la Roma possa aver fatto un affare a prenderlo in estate.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

QS: 7