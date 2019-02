© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'altra prova senza sussulti e Simone Zaza adesso è sempre più vicino a diventare un caso. Walter Mazzarri, per la seconda giornata consecutiva gli ha regalato la maglia da titolare, preferendolo a Iago Falque, ma il centravanti italiano non è riuscito a incidere e il risultato, per il Torino, è stato un pareggio a reti bianche contro la SPAL che sa tanto di occasione persa. Nessuna occasione da gol nei 72 minuti nei quali è rimasto in campo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

QS: 5,5