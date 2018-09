Le pagelle di Zaza: non buona la prima da titolare: forma lontana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima partita da titolare con la maglia del Torino, complice l'indisponibilità di Iago Falque, ma Simone Zaza non è riuscito a essere decisivo e la forma migliore sembra essere ancora lontana. Mai pericoloso e soltanto qualche sponda per i suoi compagni nella gara contro il Napoli. Servirà di più per convincere Mazzarri a confermarlo anche quando tornerà a disposizione lo spagnolo.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 5,5