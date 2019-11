Le probabili formazioni di Atalanta-City: Ilicic falso nueve? Out Aguero

© foto di www.imagephotoagency.it

Due animi differenti fra Atalanta e Manchester City, stasera a San Siro. I nerazzurri sono all'ultima spiaggia per sperare di continuare nel girone, dopo le tre sconfitte dell'andata. Un pareggio rimetterebbe in carreggiata per il terzo posto, una vittoria addiittura per la qualificazione. Il City, in compenso, arriva con i pensieri tutti al campionato, con le accuse di Guardiola ai giocatori del Liverpool di simulare: domenica c'è la sfida tra Klopp e Guardiola all'Old Trafford.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Reduce da un pareggio contro il Napoli, pieno di polemiche e giocato non al meglio, e una sconfitta contro il Cagliari, meritata seppur in dieci, l'undici nerazzurro vuole riportare le cose sul binario giusto. L'avversario non è il più semplice di tutti, ma per continuare a sognare un passaggio del turno (alquanto difficile) c'è bisogno di una impresa che, in Champions, per ora è sconosciuta. Fuori Gosens per una fibrosi, rimane out precauzionalmente anche Duvan Zapata, in dubbio anche per la sfida contro la Sampdoria.

COME ARRIVA IL CITY - La vittoria contro il Southampton non è bastata per accorciare sul Liverpool, vincente al novantaquattresimo con l'assolo di Sadio Mané. Tanti gli infortuni, fuori Phil Foden per l'espulsione all'andata, il City ha comunque una rosa straordinaria e può rispondere colpo su colpo. Da capire l'atteggiamento... In compenso out Aguero, ci sarà Gabriel Jesus, fuori anche Fernandinho. Possibile l'inserimento di qualche giovane a partita in corso, da Harwood a Garcia.