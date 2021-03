Le probabili formazioni di Bologna-Samp: Quagliarella verso la panchina, torna Tomiyasu

vedi letture

Di seguito le ultime su Bologna-Sampdoria dai nostri inviati:

▪ Bologna-Sampdoria - Domenica 14 marzo, ore 12.30, Stadio Renato Dall'Ara

▪ Arbitra Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia

▪ Classifica: Bologna 28 punti, Sampdoria 32 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL BOLOGNA - La ruota della fortuna continua a girare lontana da Casteldebole. Venerdì, infatti, Soumaoro ha accusato un piccolo problemino fisico che potrebbe tenerlo fuori nel lunch-match con la Samp. Se non dovesse recuperare, sarà Medel a rilevarlo. Pronti al rientro, invece, Tomiyasu, Dijsk e Hickey che si sono allenati con i compagni. Il giapponese dovrebbe quindi tornare a occupare la corsia di destra, mentre a sinistra Mihajlovic potrebbe decidere di schierare uno tra Dijks e Hickey al posto di Mbaye. A centrocampo con Nico Dominguez non ancora al meglio della condizione fisica e il contestuale rientro di Schouten dopo la squalifica, quest'ultimo e Svanberg dovrebbero essere i titolari scelti dal tecnico serbo. In avanti, infine, si prospetta la riconferma di Skov Olsen dopo la bella prestazione di Napoli. Il danese affiancherà probabilmente Soriano e Sansone, mentre è duello Barrow-Palacio per il posto da prima punta. Indisponibili Faragò e Santander.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Assenza in difesa per Claudio Ranieri. Il tecnico blucerchiato non avrà a disposizione per la sfida del “Dall’Ara” lo squalificato Colley. Al suo posto ci sarà Alex Ferrari che farà coppia con Yoshida mentre Bereszynski e Augello, in caso di forfait pronti uno fra Regini e Leris, dovrebbero completare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Audero. A centrocampo si dovrebbe rivedere Thorsby al fianco di uno fra Ekdal e Adrien Silva mentre sulle fasce Candreva potrebbe giocare a destra e Jankto a sinistra. In attacco si riapre il ballottaggio fra Gaston Ramirez e Verre ma Damsgaard potrebbe essere il terzo incomodo per un posto alle spalle della punta che dovrebbe essere Keita Balde.