Le probabili formazioni di Ferencvaros-D. Kiev: Supryaga osservato speciale delle italiane

Nel gruppo G non ci sono solamente Barcellona e Juventus, ma anche Ferencvaros e Dinamo Kiev. Le d e squadre si giocheranno il terzo posto nel raggruppamento, che vorrebbe dire qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Gli ungheresi sono reduci dalla manita subita contro il Barcellona nella prima giornata, mentre la squadra di Lucescu ha perso allo stadio Olimpico contro la Juventus.

COME ARRIVA IL FERENCVAROS - Il Ferencvaros dovrà fare a meno di Uzuni, assente per infortunio. Rebrov, indimenticato ex attaccante della Dinamo Kiev ed oggi sulla panchina degli ungheresi, dovrebbe schierare la propria squadra con il 4-3-3. In porta ci sarà Dibusz, con la linea difensiva composta da Botka, Blaziz, Kovacevic e Civic. I tre di centrocampo saranno Siger, Kharatin, Somalia. Il tridente offensivo sarà formato da Nguen con Isael e Mak ai suoi lati.

COME ARRIVA LA DINAMO KIEV - Gli ucraini, invece, dovrebbero scendere in campo con un 4-2-3-1. Lucescu non potrà avere a disposizione Tymchyk, Buschan, Kostevych e Mykolenko, cercato anche da diversi club italiani. In porta ci sarà Boyko, con il quartetto difensivo composto da Kedziora, Zabarnyi, Popov e Karavaev. I due centrali che avranno il compito di far filtro saranno Sydorchuk e Shaparenko. Supryaga, vicino al Bologna nell'ultima sessione di mercato, sarà l'unica punta, supportato da Tsygankov, Buyalskiy e De Pena.