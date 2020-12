Le probabili formazioni di Lazio-Brugge: Inzaghi ritrova la coppia Immobile-Correa

Il destino di Lazio e Bruges si decide tutto negli ultimi 90 minuti della fase a gironi della Champions League. La gara dell'Olimpico, con calcio d'inizio alle 18:55, stabilirà la seconda qualificata del gruppo F che approderà agli ottavi di finale insieme al Borussia Dortmund, già certo del passaggio. I biancocelesti, unici imbattuti del girone a quota 9, hanno a disposizione due risultati su tre, mentre i belgi dovranno giocarsi il tutto per tutto sul terreno ostile dell'impianto romano. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria nell'ultimo turno di campionato: contro lo Spezia la Lazio ha saputo soffrire e capitalizzare al massimo quanto creato, mentre il Bruges ha superato per 1-0 il St. Truiden con un gol -caso vuole- dell'ex Spezia David Okereke.

COME ARRIVA LA LAZIO - Si respira grande voglia e determinazione in casa Lazio, dove l'obiettivo degli ottavi di finale di Champions appare alla portata. Nella conferenza pre partita il tecnico Simone Inzaghi ha posto l'accento sull'importanza dell'atteggiamento, dipingendo la gara dell'Olimpico come una finale in cui non si dovranno fare calcoli. Sul fronte della formazione è recuperato e dovrebbe partire dall'inizio Joaquin Correa, al fianco di Immobile, mentre resta qualche dubbio sulle condizioni di Patric. In difesa spazio quindi a Luiz Felipe, con Hoedt e Acerbi a completare il reparto. A centrocampo Lazzari dovrebbe essere confermato a destra, con Marusic a sinistra.

COME ARRIVA IL BRUGGE - Occasione importante per i belgi di Philippe Clement, che si trovano ad una vittoria di distanza dal centrare il prestigioso traguardo della fase a eliminazione diretta della Champions League, mai raggiunta nelle 7 partecipazioni precedenti. Per l'occasione Clement dovrebbe poter contare sul capitano Ruud Vormer, che aveva accusato un malore durante il riscaldamento della gara contro il St. Truiden, ma appare recuperato nonostante abbia lavorato a parte nei giorni scorsi. Anche Deli e Diatta erano in dubbio, ma hanno preso parte alla rifinitura con i compagni e saranno a disposizione del tecnico. In caso di forfait dei due giocatori, Mechele è pronto ad affiancare Kossounou al centro della difesa, mentre Dennis potrà completare il tridente con De Ketelaere e Lang. Le probabili formazioni di Lazio-Bruges: