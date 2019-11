Le probabili formazioni di Loko-Juve: niente De Ligt. Dybala non al top

Torna la Champions League, oggi alle 18:55 Lokomotiv Mosca-Juventus

Fonte: dal nostro inviato a Mosca

© foto di www.imagephotoagency.it

Quarta giornata della fase a gironi di Champions League, stasera alle 18:55 italiane si giocherà la sfida tra Lokomotiv Mosca e Juventus che Tuttomercatoweb.com seguirà live dalla RDZ Arena. I bianconeri possono strappare il pass per gli ottavi in caso di vittoria, all'andata è stato successo Juve per 2-1 in rimonta dopo il momentaneo vantaggio di Miranchuk.

COME ARRIVA LA JUVENTUS L'emergenza è in difesa con il forfait di De Ligt che ha accusato problemi fisici in occasione del derby contro il Torino. La Juventus dovrebbe lanciare così Rugani dall'inizio al fianco di Bonucci, con l'ex Empoli favorito su Demiral. Anche Danilo non è al top: è in ballottaggio con De Sciglio, così Alex Sandro dovrebbe essere la novità di serata come terzino mentre sulla trequarti è previsto un turno di stop per Bernardeschi. Il dubbio è tattico: con Ramsey sarà 4-3-1-2, con Douglas Costa tridente. "Non ha i 90'", ha detto Sarri di Douglas, ma anche Ramsey non è al 100%. Possibile dunque la staffetta. Davanti, problema gastrointestinale per Dybala che sarà valutato oggi. Scalpita Higuain, pronto per un posto al fianco di Cristiano Ronaldo.

COME ARRIVA LA LOKOMOTIV Tanti recuperi importanti per la formazione di Semin. L'undici sarà presumibilmente quello visto già a Torino, eccezion fatta per l'esterno sinistro Rybus. Il polacco è recuperato e ci sarà al posto del nigeriano Idowu, disastroso all'andata. In mezzo recuperati sia Krychowiak che Joao Mario, il tris dovrebbe completarsi con Barinov. Davanti attesa invece ancora la coppia formata da Miranchuk, in gol all'andata, e da Eder, nonostante Smolov sia tornato a disposizione di Semin.