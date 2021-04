Le probabili formazioni di Roma-Ajax: Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko

Una notte da non fallire per la Roma, impegnata alle ore 21 allo Stadio Olimpico nel ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax: i capitolini, unici rappresentanti italiani ancora in corsa in campo internazionale, arrivano a questa gara con il vantaggio non indifferente di aver vinto la scorsa settimana in Olanda (1-2 in rimonta firmato Pellegrini-Ibanez) ma il discorso qualificazione alle semifinali non è ancora chiuso. A dirigere il confronto sarà l'arbitro inglese Taylor.

COME ARRIVA LA ROMA - Superato con il minimo sforzo l'ostacolo Bologna nell'ultimo turno di campionato, i giallorossi di Paulo Fonseca sono chiamati all'impegno più importante della stagione perché in palio c'è il pass per una semifinale europea: il morale è alle stelle grazie al risultato favorevole maturato sette giorni fa ad Amsterdam (1-2), tanto che per superare il turno potrebbe andare bene anche una sconfitta per 1-0. Nel 3-4-2-1 spazio a Cristante in difesa assieme a Mancini e Ibanez, sulle corsie esterne ci saranno Karsdorp a destra e Calafiori a sinistra con Veretout-Diawara in mezzo al campo: i due trequartisti a supporto di Dzeko saranno Pellegrini e Mkhitaryan. Lunga la lista degli indisponibili: out Bruno Peres per squalifica; infortunati Spinazzola, Kumbulla, Smalling, Zaniolo ed El Shaarawy.

COME ARRIVA L'AJAX - Ormai ad un passo dalla conquista del titolo di Eredivisie visti gli 11 punti di vantaggio sul PSV Eindhoven (potenzialmente le lunghezze di margine sarebbero addirittura 14, avendo una partita da recuperare rispetto ai rivali), gli uomini di Erik ten Hag vanno a caccia dell'impresa all'Olimpico per non dire addio ai sogni di gloria in Europa: gli olandesi si qualificano alle semifinali vincendo con due o più reti di scarto oppure con un solo gol di margine a partire dal 2-3, mentre in caso di 1-2 al termine dei 90' si procederebbe con i tempi supplementari e poi eventualmente con i calci di rigore. Rispetto all'andata rientra Stekelenburg, candidato a sostituire il giovane Scherpen tra i pali, mentre non saranno a disposizione Onana (squalificato per doping), Mazraoui, Blind e Rensch. Sarà 4-3-3 con Antony, Tadic e Neres a formare il tridente offensivo.