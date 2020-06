Le probabili formazioni di SPAL-Cagliari: Di Biagio ritrova Fares. Torna Joao Pedro

Dopo i recuperi della venticinquesima giornata, che hanno riportato tutte le squadre allo stesso numero di partite giocate, la Serie A è pronta a ripartire già da stasera, con la prima gara tra Fiorentina e Brescia all'Artemio Franchi alle 19.30. La ventisettesima giornata si chiuderà poi mercoledì con la sfida dell'Olimpico tra Roma e Sampdoria e quella al Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio. Su TuttoMercatoWeb.com tutti gli aggiornamenti con le probabili formazioni.

COME ARRIVA LA SPAL - A più di tre mesi di distanza dal surreale pomeriggio di Parma, la SPAL torna in campo e affronta un Cagliari reduce dalla sconfitta di Verona. Di Biagio dovrebbe optare per un 4-3-3 che vedrà in porta l’esordio assoluto in Serie A di Thiam, dopo l’infortunio di Berisha, mentre in difesa spazio a Cionek, Vicari, Bonifazi e Reca. A centrocampo Missiroli, Valdifiori e Valoti in vantaggio su Castro. In attacco spazio a Di Francesco e Fares sugli esterni con Petagna unica punta.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Per il Cagliari la sfida di Ferrara è la classica gara da non fallire: troppo lunga l’attesa per una vittoria, che non è arrivata nemmeno nell’esordio in panchina di Walter Zenga. Che al Mazza dovrà fare a meno degli squalificati Ceppitelli e Cigarini, entrambi appiedati dal giudice sportivo ma recupera Joao Pedro, che andrà a far coppia in avanti con Simeone, che ha firmato il primo gol rossoblù dopo il lockdown. Dopo l’esperimento 3-5-1-1, Zenga dovrebbe tornare al classico 4-3-1-2, con Birsa in cabina di regia, Ionita e Rog mezze ali e Nández nell’insolita posizione di trequartista. In difesa crescono le chances di Mattiello per il ruolo di terzino destro e Walukiewicz per sostituire capitan Ceppitelli, in coppia con Pisacane e Pellegrini sulla sinistra. Occhio però alle possibili sorprese Klavan e Carboni, che insidiano il giovane polacco per il ruolo di centrale sinistro di difesa davanti a Cragno.