Le probabili formazioni delle gare di oggi: De Vrij in campo, dubbio Ilicic, Cataldi dal 1'

Dopo le gare di lunedì e martedì, stasera si conclude la 27^ giornata di A con le sfide Inter-Sassuolo, Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria che abbracciano contemporaneamente corsa scudetto, lotta Champions e lotta salvezza. Di seguito le probabili formazioni delle tre gare in programma:

INTER-SASSUOLO (ore 19.30)

Come arriva l'Inter - La certezza di voler vincere ancora, i tanti dubbi sulle scelte. Antonio Conte dietro non cambia, anche se de Vrij non è al top giocherà. In mezzo maglia da titolare per Borja Valero, accanto a Barella. E se il "tridente" Eriksen-Lukaku-Lautaro è intoccabile, delle ali non si può dire lo stesso: Biraghi e Candreva sono in vantaggio su Young e Moses, D'Ambrosio è il jolly su cui poter fare affidamento in più ruoli. Brozovic spinge per il Parma, Sensi e Vecino ancora out.

Come arriva il Sassuolo - Spazio a Muldur sulla destra con Rogerio sulla sinistra. Assente Marlon per squalifica. Al centro della difesa probabile il ritorno di Ferrari con il ballottaggio Chiriches-Magnani per la restante maglia da titolare, davanti a Consigli. Possibile anche il ritorno di Obiang in mezzo al campo. Al suo posto sfida a tre con Locatelli in leggero vantaggio su Magnanelli e Bourabia. In avanti potrebbe esserci ancora spazio per Berardi e Boga, sostituiti dopo un'ora a Bergamo, con Djuricic trequartista e Caputo unica punta ma occhio anche all'opzione Traoré esterno a sinistra.

ATALANTA-LAZIO (ore 21.45)

Come arriva l'Atalanta - Ilicic rientra nei convocati, ma potrebbe partire dalla panchina. Spazio a Muriel con Zapata, con Gomez dietro le punte. In alternativa c'è Malinovskyi, col Papu pronto a spostarsi in avanti. Assente Mario Pasalic per squalifica, a centrocampo confermati De Roon e Freuler.

Come arriva la Lazio - Con sei indisponibili, di cui quattro titolari, scelte obbligate per mister Inzaghi. In difesa spazio a Patric accanto ad Acerbi e Radu, mentre Cataldi dovrebbe sostituire Leiva in cabina di regia. Jony farà il quinto a sinistra, con Lazzari a destra e davanti Correa è in vantaggio per affiancare Immobile.

ROMA-SAMPDORIA (ore 21.45)

Come arriva la Roma - La Roma riparte dalla Sampdoria e Fonseca ritrova Zappacosta dal primo minuto, l’ex Chelsea dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Bruno Peres e Santon. Mentre sulla trequarti Pellegrini potrebbe riposare facendo scalare al centro Mkhitaryan e promuovendo Kluivert a sinistra. Non al meglio Mancini che partirà dalla panchina. Al centro della difesa ci sarà Fazio insieme a Smalling.

Come arriva la Sampdoria - Mister Ranieri dovrebbe cambiare ancora assetto tattico per la sfida dell'Olimpico. Davanti ad Audero in difesa si rivede Tonelli al fianco di Yoshida con Bereszynski e Murru sulle corsie laterali. Il centrocampo sarà a cinque e vedrà il ritorno di Ekdal in cabina di regia con Vieira da una parte e Linetty dall'altra mentre sulle corsie laterali ci saranno Depaoli e Jankto. In attacco il solo Gabbiadini, rimasto in panchina nel match di San Siro.