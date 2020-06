Le probabili formazioni delle gare di oggi: Napoli con Milik. Toro, tanti ballottaggi

vedi letture

Dopo i recuperi della venticinquesima giornata, che hanno riportato tutte le squadre allo stesso numero di partite giocate, e le prime tre gare di ieri sera, la Serie A continua con altre tre gare quest'oggi. La ventisettesima giornata si chiuderà poi mercoledì con la sfida dell'Olimpico tra Roma e Sampdoria e quella al Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio. Su TuttoMercatoWeb.com tutti gli aggiornamenti con le probabili formazioni.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - L'obiettivo primario è far collimare un'oculata gestione delle energie con la miglior formazione possibile, alla luce dell'importanza del match. In difesa potrebbe rientrare Gunter, non rischiato contro il Cagliari, al fianco di Kumbulla e Rrahmani. Dovrebbero stringere i denti Faraoni e Lazovic, anche se Dimarco resta una valida alternativa al serbo. In mezzo Veloso parte in vantaggio su Badu, anche se molto dipenderà dal check sulle condizioni del portoghese che verrà effettuato nell'allenamento odierno. Al suo fianco Amrabat. Resta il punto interrogativo su Pessina: può recuperare in extremis dall'affaticamento, ma è difficilmente arruolabile dal primo minuto. Verre, Zaccagni e Salcedo per due maglie a supporto della prima punta: può essere confermato Di Carmine, complice la squalifica di Borini, ma restano in corsa Stepinski e Pazzini.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Alcuni cambi di formazione, conditi da altri ballottaggi, per Rino Gattuso, rispetto alla finale di Coppa Italia di mercoledì scorso. Tornerà Ospina in porta, dopo aver scontato la squalifica, mentre in difesa confermata la coppia centrale Maksimovic-Koulibaly, con Manolas ancora in panchina. A destra ci sarà Di Lorenzo, mentre a sinistra Mario Rui è favorito su Hysaj. Il centrocampo a tre sarà composto da Fabian, Demme e Zielinski, mentre in attacco sia Milik che Insigne sono sicuri del posto, con Politano in vantaggio su Callejon per una maglia dal 1'.

COME ARRIVA LA SPAL - A più di tre mesi di distanza dal surreale pomeriggio di Parma, la SPAL torna in campo e affronta un Cagliari reduce dalla sconfitta di Verona. Di Biagio dovrebbe optare per un 4-3-3 che vedrà in porta Letica, dopo l’infortunio di Berisha, mentre in difesa spazio a Cionek, Vicari, Bonifazi e Reca. A centrocampo Missiroli, Valdifiori e Valoti in vantaggio su Castro. In attacco spazio a Strefezza, con Di Francesco out, e Fares sugli esterni con Petagna unica punta.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Troppo lunga l’attesa per una vittoria, che non è arrivata nemmeno nell’esordio in panchina di Walter Zenga. Che al Mazza dovrà fare a meno degli squalificati Ceppitelli e Cigarini, entrambi appiedati dal giudice sportivo ma recupera Joao Pedro, che andrà a far coppia in avanti con Simeone, che ha firmato il primo gol rossoblù dopo il lockdown. Dopo l’esperimento 3-5-1-1, Zenga dovrebbe tornare al classico 4-3-1-2, con Birsa in cabina di regia, Ionita e Rog mezze ali e Nández nell’insolita posizione di trequartista. In difesa crescono le chances di Mattiello per il ruolo di terzino destro e Walukiewicz per sostituire capitan Ceppitelli, in coppia con Pisacane e Pellegrini sulla sinistra. Occhio però alle possibili sorprese Klavan e Carboni, che insidiano il giovane polacco per il ruolo di centrale sinistro di difesa davanti a Cragno.

COME ARRIVA IL GENOA - Il campionato del Genoa riprende dal Parma. L'obiettivo dei ragazzi di Nicola è continuare con l'ottima striscia positiva di risultati prima del lockdown. Il tecnico rossoblu dovrebbe confermare il 3-5-2 con Perin fra i pali mentre in difesa Romero dovrebbe giocare insieme a Soumaoro e Masiello. A centrocampo ci sarà Schone con Sturaro sul centro-destra e Behrami in vantaggio su Cassata sul centro-sinistra mentre le corsie laterali dovrebbero essere percorse da Biraschi, in pole su Ghiglione, e Criscito. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia formata da Pandev e Sanabria.

COME ARRIVA IL PARMA - Dopo il pareggio di sabato a Torino contro i granata di Longo il Parma è pronto a tornare in campo già domani sera, quando sarà di scena al Ferraris contro il Genoa. Alcuni cambi di formazione per Roberto D'Aversa che schiererà i suoi con il classico 4-3-3 con Sepe in porta, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo in difesa, Kurtic, Hernani e Kucka a centrocampo e il tridente formato da Caprari, Cornelius e Kulusevski. Gervinho dovrebbe dunque partire inizialmente dalla panchina.

COME ARRIVA IL TORINO - La condizione fisica è sembrata buona, alla fine sabato nella prima gara post-Coronavirus è mancato soltanto il gol della vittoria al Torino contro il Parma. E così, il tecnico Moreno Longo è orientato a confermare buona parte dell'undici visto tre giorni fa anche contro l'Udinese, in un'altra sfida fondamentale in chiave salvezza. Il modulo dovrebbe rimanere lo stesso, un 3-4-3 ibrido con la linea arretrata che a seconda delle fasi di gioco può presentarsi a 4, così come anche gli uomini. La difesa non verrà toccata, con Bremer in vantaggio nel ballottaggio con Lyanco, così come la mediana, anche se Lukic prova a sfilare a Meité una maglia da titolare. Il vero ballottaggio, così, diventa Aina-Zaza: con l'ex Valencia in campo, Berenguer agirebbe nuovamente da quarto a sinistra, altrimenti lo spagnolo verrebbe avanzato nel tridente insieme a Edera e Belotti con Aina sulla fascia mancina.

COME ARRIVA L'UDINESE - Torna in campo anche l'Udinese e sarà subito sfida salvezza per l'Udinese di Luca Gotti. il tecnico dei bianconeri si affiderà al 3-5-2 con Musso in porta e Ekong, Nuytinck e Samir in difesa. Sema e Larsen saranno gli esterni di centrocampo, mentre la mediana sarà composta da Mandragora, Walace e De Paul. In attacco spazio invece alla coppia Lasagna, Okaka.