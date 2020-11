Le probabili formazioni di Atalanta-Hellas Verona: Ilicic verso la panchina

▪ Atalanta-Hellas Verona - Sabato, ore 20.45 al Gewiss Stadium, 9^ giornata di campionato

▪ Arbitra Davide Massa, della sezione di Imperia

▪ Classifica: Atalanta 14 punti, Hellas Verona 12 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA L'ATALANTA - Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni di Romero e Gosens, mentre Pasalic e Depaoli potrebbero alzare bandiera bianca anche per la sfida del Gewiss Stadium. Gollini andrà tra i pali, al centro della difesa spazio a Toloi, Palomino e Djimsiti. Sulla corsia mancina bisognerà capire se l'esterno tedesco avrà recuperato dal fastidio al ginocchio, al momento Mojica è favorito per partire dal primo minuto. Hateboer, De Roon e Freuler andranno a completare il reparto. In attacco Gasperini potrebbe far rifiatare Ilicic, con Muriel e Zapata titolari supportati dal Papu Gomez. Vista la positività di Miranchuk riscontrata ieri sera, la società diramerà i convocati nelle prossime ore: il russo classe '95 si aggiunge a Malinovksyi, risultato positivo durante la sosta delle nazionali

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Uomini contati per Ivan Juric, che molto probabilmente sarà costretto a rinunciare a Magnani. Lovato può farcela per la panchina, i favoriti per il terzetto in difesa sono Cetin, Dawidowicz e Ceccherini. Faraoni è tornato a regime e sarà titolare, con la conferma di Dimarco sul fronte opposto. In mezzo, accanto a Veloso, scalda i motori Tameze, in vantaggio su Ilic. Senza Kalinic, e con Favilli a mezzo servizio, toccherà ancora a Di Carmine guidare l'attacco: alle sue spalle spazio a Barak e Zaccagni.