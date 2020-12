Le probabili formazioni di Barcellona-Juve: turno di riposo per De Ligt. C'è Buffon

Il duello tra Messi e Ronaldo, che ha segnato indelebilmente gli ultimi quindici anni di storia del calcio, si arricchirà questa sera di un nuovo entusiasmante capitolo. Barcellona-Juventus è soprattutto questo: all'andata il faccia a faccia non fu possibile per via della positività al Covid di CR7, ma oggi nessun ostacolo sembra potersi frapporre al tanto atteso ricongiungimento. L'ultima volta che i due si ritrovarono di fronte fu nel maggio 2018, in un Clasico che finì due a due e in cui entrambi andarono a segno. Alla squadra di Pirlo, già qualificata agli ottavi al pari dei catalani, serve un'impresa per spodestare il Barça dal primo posto del raggruppamento: per riuscirci i bianconeri dovrebbero vincere con almeno tre reti di scarto, o anche due, a patto che il match non termini due a zero in favore della Vecchia Signora.

COME ARRIVA IL BARCELLONA - "Abbiamo buone possibilità di vincere il girone". Parte da questo presupposto Ronald Koeman, che potrebbe operare un turnover moderato, in modo da gestire le energie anche in ottica campionato. Il momento in Liga, infatti, non è dei migliori: l'ultima sconfitta sul campo del Cadice ha fatto scivolare i catalani al nono posto, con lo scarno bottino di quattordici punti in dieci gare disputate. Un turnover che non coinvolgerà Leo Messi: la Pulce potrebbe agire in linea con Trincao e Pedri, alle spalle dell'unica punta, ruolo per il quale si candida Griezmann. In mezzo, accanto a De Jong, il grande ex Miralem Pjanic: "Paga il fatto che sia arrivato tardi, ma non ho mai avuto dubbi su di lui", ha assicurato Koeman alla vigilia. Difesa incerottata, complici le assenze di Piqué e Sergi Roberto: Araujo dovrebbe affiancare Lenglet, con Dest e Jordi Alba a chiudere il quadro davanti a Ter Stegen.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Sebbene la creatura di Pirlo appaia ancora imperfetta e alla ricerca di una sua dimensione, la vittoria sofferta nel derby ha contribuito a mantenere alto il morale alla Continassa. Buffon "potrebbe giocare, perché si merita un palcoscenico così importante", stando alle indicazioni in conferenza dell'allenatore bianconero. De Ligt, sempre impiegato nelle ultime partite, potrebbe tirare il fiato: Danilo è in vantaggio sull'olandese per fare coppia con Bonucci. Cuadrado e Alex Sandro sugli esterni, mentre la linea mediana dovrebbe essere composta da Ramsey, Arthur, Rabiot e Chiesa, quest'ultimo in lizza con Bernardeschi per lo slot di sinistra. Davanti la coppia delle meraviglie di questo primo scorcio di stagione: sarà Morata il partner d'attacco di Cristiano Ronaldo.