Le probabili formazioni di Benevento-Genoa: ancora Destro e Shomurodov in attacco

vedi letture

Di seguito le probabili formazioni e le ultime dai campi di Benevento-Genoa, raccolte dai nostri inviati.

▪ Benevento-Genoa - Domenica, ore 15.00 al Ciro Vigorito, 13^ giornata di campionato

▪ Arbitra Antonio Giua, della sezione di Olbia

▪ Classifica: Benevento 12 punti, Genoa 7 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Assenze, acciacchi e impegni ravvicinati spingeranno mister Inzaghi a qualche rotazione, sebbene ci siano alcuni elementi considerati fondamentali e insostituibili. Assente Schiattarella per squalifica, l'ex Latina si aggiunge agli infortunati di lungo corso Maggio e Caldirola, senza dimenticare che quasi certamente nemmeno Moncini sarà a disposizione e che Viola non è pronto per giocare dall'inizio. E così, nel 4321 ormai rodato, troveranno spazio Barba e Glik al centro, con Foulon e Letizia sulle corsie laterali. In mediana Dabo, Hetemaj e Ionita, mentre Iago Falque potrebbe vincere il ballottaggio con Caprari ed Insigne per affiancare Improta e sostenere l'unica punta Lapadula. Un terzetto offensivo tutto ex Genoa.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Barba, Glik, Foulon; Ionita, Dabo, Hetemaj; Iago Falque, Improta; Lapadula.

Allenatore: Pippo Inzaghi.

COME ARRIVA IL GENOA - Dopo il pareggio ottenuto in casa contro il Milan, il Genoa ora cerca l’allungo. Per la sfida in casa del Benevento, Rolando Maran conferma il 4-4-2 con Perin in porta. Le buone prestazione effettuate da Goldaniga esterno di destra dovrebbero confermare il difensore in quel ruolo con Bani e Masiello centrali e uno fra Criscito e Czyborra a sinistra. A centrocampo dovrebbe essere confermato Ghiglione a destra con Sturaro e Lerager in mezzo mentre a sinistra potrebbe essere confermato Pjaca. In attacco possibile conferma del tandem Destro-Shomurodov.

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Czyborra; Ghiglione, Sturaro, Lerager, Pjaca; Shomurodov, Destro.

Allenatore: Maran.