Le probabili formazioni di Bologna-Crotone: sfida a distanza Palacio-Messias

▪ Bologna-Crotone - Domenica, ore 15.00 al Dall'Ara, 9^ giornata di campionato

▪ Arbitra Marco Serra, della sezione di Torino

▪ Classifica: Lazio 14 punti, Udinese 7 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Confermata la formazione vincente messa in campo contro la Sampdoria. Anche in occasione della gara casalinga contro il Crotone, quindi, Mihajlovic dovrebbe schierare Skorupski in porta, con De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Hickey a completare il reparto arretrato. Davanti alla difesa gli ormai titolarissimi Schouten e Svanberg, mentre in avanti Orsolini, Soriano e Barrow faranno da supporto a Palacio. Ancora indisponibili Dijks e Skov Olsen.

COME ARRIVA IL CROTONE - Per la gara di Bologna Stroppa dovrà fare ancora a meno ci Cigarini, al suo posto in cabina di regia Benali, a sostegno Vulic e uno tra Molina e Petriccione, con il primo favorito nel ballottaggio. Difesa composta da Magallan, Marrone e Luperto, gli esterni saranno Reca e Pedro Pereira mentre in attacco al fianco di Messias potrebbe scoccare l’ora di Riviere.