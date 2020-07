Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta: dubbio Gomez per Gasperini

Dopo gli anticipi di ieri, in campo le altre squadre di serie A. Queste le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta, gara in programma questa sera alle 19:30.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Scelte obbligate per Walter Zenga in vista della sfida di domani sera contro l’Atalanta: viste le assenze di Ceppitelli e Walukiewicz, il dubbio è tra uno schieramento a 3 con Pisacane, Carboni e Lykogiannis (con il solo baby Boccia in panchina) o a 4, con Mattiello e Lykogiannis sugli esterni e la coppia Pisacane-Carboni al centro. A centrocampo il quintetto è formato da Nainggolan, Nández e Rog, insieme a Ionita e Mattiello; in avanti spazio alla coppia Joao Pedro-Simeone, in grado di siglare finora 27 gol complessivi.

COME ARRIVA L'ATALANTA - C'è il dubbio Gomez in casa Atalanta, Gasperini potrebbe schierare Malinovskyi per far tirare il fiato al Papu. In attacco può tornare Ilicic accanto a Zapata, con Muriel ancora dalla panchina. Toloi, Caldara e Djimsiti si piazzeranno davanti a Gollini, mentre Pasalic può partire dal 1' insieme a De Roon. Sugli esterni spazio ad Hateboer e Gosens, con Castagne che partirà dalla panchina.