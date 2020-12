Le probabili formazioni di Cagliari-Udinese: in mediana spazio a Marin e Rog

Di seguito le probabili formazioni e le ultime dai campi di Cagliari-Udinese, raccolte dai nostri inviati.

▪ Cagliari-Udinese - Domenica, ore 15.00 ala Sardegna Arena, 13^ giornata di campionato

▪ Arbitra Marco Piccinini, della sezione di Forlì

▪ Classifica: Cagliari 13 punti, Udinese 14 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Obiettivo tre punti per il Cagliari di Eusebio Di Francesco, che torna alla Sardegna Arena dopo il pareggio di Parma: contro l’Udinese di Gotti il tecnico rossoblù ripropone Simeone nel ruolo di centravanti titolare, insieme al ritorno di Marin dopo il turno di riposo. In difesa Walukiewicz non è al meglio e Klavan è stato fermato dal Covid-19, per questo la coppia centrale sarà composta da Carboni e Ceppitelli , con Zappa a destra e Lykogiannis (favorito su Carboni) sull’out opposto. In mediana spazio a Marin e Rog, con Nández riportato in avanti insieme a Joao Pedro e Sottil alle spalle del Cholito.

COME ARRIVA L'UDINESE - Davanti a Musso ci saranno Becao, Bonifazi e Samir, con De Maio guarito dal Covid che andrà in panchina. Per quanto riguarda le fasce, confermatissimo Zeegelaar sulla corsia mancina, mentre su quella di destra torna Stryger Larsen. In mezzo al campo De Paul ha assorbito la botta al ginocchio presa contro il Crotone e scenderà in campo dal primo minuto, così come ci sarà Pereyra. Walace e Arslan si giocano il posto da volante di centrocampo, con il tedesco per ora in vantaggio visto l’ottimo stato di forma. Davanti Pussetto è insostituibile, mentre Deulofeu è pronto a tornare titolare dopo aver lasciato spazio a Nestorovski nel turno infrasettimanale.