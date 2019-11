Le probabili formazioni di Genoa-Udinese: Nestorovski scalpita

Fonte: Genoa,Udinese,#LEPROBABILI

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Dopo il turno infrasettimanale, Serie A di nuovo in campo per l'undicesima giornata del campionato che si apre quest'oggi per finire lunedì 4. Di seguito le probabili formazioni di Genoa-Udinese (diretta tv domenica 3 su Sky a partire dalle 15.00) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL GENOA - Thiago Motta non avrà a disposizione Kouamé, out per la Coppa d’Africa Under 23 per la gara contro il Napoli ma domenica contro l'Udinese ci sarà. Il tecnico rossoblu confermerà il 4-2-3-1 con Radu in porta mentre in difesa ci sarà una linea a quattro con Ghiglione, Romero, Zapata e Ankersen. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Cassata e spazio dunque a Radovanovic e Schone. Agudelo e Pandev si giocano una maglia, con il primo favorito ad innescare Pinamonti in attacco, con Kouame e Gumus a completare l'attacco.

COME ARRIVA L'UDINESE - Con Igor Tudor esonerato sarà Luca Gotti a sedere sulla panchina dell'Udinese, in attesa del nuovo allenatore che verrà comunicato lunedì. Difficile capire se lo stesso Gotti cambierà qualcosa con Musso sicuramente in porta, Becao, Troost-Ekong e Samir in difesa con Ter Avest e Sema sugli esterni. A centrocampo Mandragora, Walace e Fofana, con De Paul alle spalle di Okaka, con Nestorovski che scalpita. Panchina per Lasagna.