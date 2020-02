Le probabili formazioni di Inter-Milan: Ibra recuperato, sarà titolare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Eriksen al fianco di Lukaku: questa è l'indiscrezione che arriva circa le possibili scelte di Antonio Conte nel Derby della Madonnina. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 23° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara di San Siro, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA L'INTER - 40 giorni di fuoco attendono l'Inter. Si parte con il derby numero 225, poi lotta scudetto con gli scontri diretti contro Lazio e Juventus. In mezzo Europa League e l'andata di Coppa Italia contro il Napoli. Ecco perché Antonio Conte dovrà centellinare le energie. Handanovic (infrazione al mignolo della mano sinistra) è in fortissimo dubbio, ma Daniele Padelli nonostante qualche linea di febbre c'è. Gagliardini (punta la Lazio), Stefano Sensi (ok per la Coppa Italia), Valero (ci sarà almeno in panchina per il derby) sono gli acciaccati. Assenza importante in attacco, dove Lautaro Martinez è squalificato. L'argentino potrebbe essere rimpiazzato da Eriksen: Conte ha provato il danese come trequartista alle spalle dell'unica punta, l'intoccabile Lukaku. In difesa mancherà lo squalificato Bastoni e Godin si gioca una maglia da titolare con D'Ambrosio. A centrocampo Vecino e Barella, con Sensi, non al meglio, che dovrebbe partire dalla panchina. Corsie esterne con Young e Candreva.

COME ARRIVA IL MILAN - Tra i rossoneri il dubbio Ibrahimovic dovrebbe essersi dissolto: lo svedese è completamente recuperato e sarà titolare nel derby: al suo fianco ci sarà Calhanoglu, con Castillejo e Rebic sulle ali a centrocampo, mentre in mezzo toccherà a Kessie e Bennacer. Gli unici ballottaggi sono in difesa, dove Kjaer, ristabilito, contende il posto a Musacchio, mentre Conti potrebbe essere preferito a Calabria sulla fascia destra. In porta naturalmente il più giovane dei fratelli Donnarumma.