Le probabili formazioni di Juventus-Napoli: Kulusevski torna al fianco di Cristiano Ronaldo

Il focolaio Genoa non impedisce alla Serie A di andare avanti: rinviata la gara del Grifone, che avrebbe dovuto affrontare il Torino domani pomeriggio, non dovrebbero esserci problemi per il programma rimanente della massima divisione italiana, ma la certezza la si avrà solo dopo i tamponi di oggi in casa Napoli. Di seguito le ultime di formazione provenienti dai nostri inviati per la domenicale tra Juventus e Napoli, in programma alle 20.45:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - La squalifica di Rabiot, espulso per doppia ammonizione a Roma, obbliga Andrea Pirlo a cambiare i piani del centrocampo rispetto alle prime due uscite stagionali. Rodrigo Bentancur è pronto a riprendersi la mediana nella match contro il Napoli, al suo fianco ballottaggio fra Arthur, favorito, e McKennie che potrebbe accomodarsi per la prima volta in panchina: in settimana il tecnico ha provato più volte sia il brasiliano che lo statunitense al fianco di Bentancur. Ancora confermato il terzetto difensivo composto da Danilo, Bonucci e Chiellini davanti a Szczesny; sugli esterni si va verso il ritorno a quanto visto nella prima in Serie A con Cuadrado a destra e Frabotta a sinistra dopo l’opaca prestazione dei laterali a piedi invertiti della scorsa settimana. Ramsey in vantaggio sul duo Morata-Dybala per affiancare nel tridente Cristiano Ronaldo e Kulusevski.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Rino Gattuso ed un dubbio verso la Juve: 4-3-3 o 4-2-3-1? È il modulo la prima incognita che accompagna il Napoli verso il big match di Torino, dove non ci sarà l’infortunato Lorenzo Insigne. Il tecnico potrebbe puntare su un 4-2-3-1 più coperto, con Ospina tra i pali, difesa con Di Lorenzo e Hysaj sugli esterni, con Manolas e Koulibaly al centro. In mediana Fabiàn avrebbe affiancato Zielinski, risultato però positivo all'ultimo tampone: tocca a Demme. Elmas prenderà il ruolo di Insigne sull’esterno sinistro per fornire maggiore copertura. A destra nel tridente conferma per Lozano, con Mertens ad agire alle spalle di Osimhen. Possibile soluzione alternativa lo slittamento in attacco di Zielinski (al posto di Elmas) con Demme che prende posto in mediana.